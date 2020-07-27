YÖK ATLAS ile Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşılabiliyor. YÖK ATLAS ile 2020 tıp, hukuk ve diğer bölümler hakkında bilgi alabilirsiniz.

2016 ve 2017 ÖSYS ile 2018 ve 2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarının (fakülte/yüksekokul) detayları YÖK ATLAS'da yer almakta. YÖK ATLAS Yükseköğretim Program Atlası olarak biliniyor.

Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir.

TYT-AYT Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.

2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları taban puanlarına göre yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur.

Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2019'de lisans/önlisans programlarına taban puanlarına göre yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana taban puanlarına göre yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).

YÖK ATLAS ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Önlisans programlarına yerleşenlerin puanları, YKS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları; programda görevli öğretim üyeleri, geçmiş yıllarda verilen mezun sayısı, yatay geçiş trafiği ve benzeri pek çok detaya tek bir “tık” ile ulaşın...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU ÖNLİSANS

2016 ve 2017 ÖSYS ile 2018 ve 2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan önlisans programlarının (meslek yüksekokulu) detayları burada yer almaktadır.

YÖK ATLAS TYT VE AYT BÖLÜMLERİ

Hedefinizdeki meslek ve üniversiteye geçen sene yerleşenlerin YKS'deki başarısını görmek ve sizi hedefe ulaştıracak en doğru verilere ulaşmak artık çok kolay.

YÖK ATLAS TYT AYT ROBOTU

2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları yerleşen son kişinin Netleri burada yer almaktadır.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2020

2019 YKS ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı…

YÖK ATLAS MESLEK TERCİHLERİ

Üniversite adaylarının meslek seçimine ışık tutacak tercih istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.

2019 YKS'de mesleklerin tercih edilme istatistiklerini inceleyerek hangi mesleklerin daha çok tercih edildiğini değerlendirebilirsiniz.

YÖK ATLAS MESLEK ROBOTU