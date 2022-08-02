Yüksek tansiyon nedir, neden olur ve nasıl düşürülür?

Yüksek Tansiyon Nedir, Neden Olur ve Nasıl Düşürülür? - Yüksek Tansiyon Belirtileri ve Tedavisi

Bu içeriğimizde sizlere yüksek tansiyon nedir, neden olur ve nasıl düşürülür? Yüksek tansiyon belirtileri ve tedavisiyle ilgili önemli bilgileri bir araya getirdik. İşte yüksek tansiyon ile ilgili merak edilenler…

Yüksek Tansiyon Nedir

Yüksek tansiyon nedir sorusunun yanıtı tansiyonun olması gereken değerlerin üzerinde seyrettiği durumları ifade etmektedir. Örneğin kal atışının 120’nün üzerine çıktığı durumlar genellikle yüksek tansiyon olarak kabul edilmektedir. Belli bir yaşın üzerinde yüksek tansiyon riski artmaktadır.

Yüksek Tansiyon Neden Olur

Yüksek tansiyon neden olur diye merak edenlere için sıraladık;

Diyabet yüksek tansiyona neden olan temel etkenlerden biridir. Hatta bazı kişilerin diyabetinin tespiti tansiyon yüksekliği ile beraber olmaktadır.

Tirod bezinde oluşan rahatsızlıklar tansiyonun yükselmesine yol açar. Çünkü tiroid bezi olması gereken fonksiyonlarını yerine getirmediğinde kan basıncının artmasına neden olduğundan bu durum da yüksek tansiyonu tetiklemektedir.

Böbrek damarlarında oluşan daralma tansiyonun yüksek seyretmesine yol açabilmektedir. Hatta yüksek tansiyon ile böbrek damarları ilintili olduğundan ikisinden birinde sorun yaşayan kişilerin mutlaka diğerini de kontrol ettirmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalar böbrek damarı daralması sorunu yaşayanların yüksek tansiyon problemleri de olduğunu göstermektedir.

Yüksek Tansiyon Belirtileri

Yüksek Tansiyon Belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Nefesin daralması. Tansiyonun yükselmesi aynı zamanda vücuttaki kan basıncının da yükselmesi anlamına geldiğinde bu durum nefes darlığıyla kendisini gösterebilmektedir.

Yüksek tansiyonu olan kişilerden normalden daha fazla idrara çıkma ihtiyacı hissetmektedir. Hatta gece uykularından bile uyanıp tuvalete giderler.

Yüksek tansiyonu olan kişilerde çift görme ve/veya bulanık görme sorunu oluşmaktadır. Özellikle sabah uyandığında kişide aniden göz bulanıklaşması varsa mutlaka tansiyon kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Kulaklarda çınlama olması yüksek tansiyonla beraber ortaya çıkan bir belirtidir. Bu çınlamalar bireyin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek şekildedir.

Yüksek Tansiyon Tedavisi

Yüksek tansiyon tedavisi için öncelikle kişiye uzman bir hekim tarafından yüksek tansiyon tanısının konması gerekmektedir. Doktorun vermiş olduğu tansiyon düzenleyici ilaçların düzenli olarak alınmasının yanında kişinin sedanter yaşamdan uzak kalması, fazla kilosu varsa vermesi ve tuzlu yiyeceklerden uzak kalması gerekmektedir. Eğer yapılan bu tedavi sonuç vermezse ve tansiyon düşürülemezse böbrek atardamarına yapılan bir müdahale ile de tansiyonun kontrol altına alınması mümkündür.

Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür

Yüksek tansiyon nasıl düşürülür sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bazen ani yükselen tansiyonun düşürülmesinde kişinin elini yüzünü soğuk suyla yıkaması faydalı olabilmektedir. Hatta soğuk suyla alınan duş da işe yarayabilir. Limonlu su da yüksek tansiyona karşı tavsiye edilen kolay işlemlerden biridir.

Yüksek Tansiyon Nasıl Anlaşılır

Yüksek tansiyon nasıl anlaşılır diye merak edenlere bazı belirtiler olduğunu söyleyebiliriz. Bacakların şişmesi, burunda kanama, kulakta çınlama, kalpte ağrı/çarpıntı, görüşün bulanıklaşması, idrara çıkma ihtiyacında artış, sürekli yorgun ve halsiz hissetme gibi belirtiler kişide yüksek tansiyon olabileceğini göstermektedir.

Yüksek Tansiyona Ne İyi Gelir

Yüksek tansiyona ne iyi gelir sorusunun ilk yanıtı limonlu sudur. Bunun yanı sıra nar suyunun da tansiyonu düşürdüğü söylenmektedir. Diğer yandan eğer tansiyon düşmüyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşundan destek almakta da fayda vardır.

Tehlikeli Derecede Yüksek Tansiyon Belirtileri

Tehlikeli derecede yüksek tansiyon belirtileri ilk olarak kişide mide bulantısı ve kusmadır. Bunun yanı sıra bilincin kaybolması da tansiyonun tehlikeli bir seviyede olduğunu göstermektedir.

Hamilelikte Yüksek Tansiyon Belirtileri

Hamilelikte yüksek tansiyon belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Sürekli yorgun ve halsiz hissetme,

Midenin bulanması ve kusma isteği,

İdrarda kanın görülmesi

Görüşün bulanıklaşması ve başta devam eden ağrı,

İdrarın miktarının azalması

Beklenmedik ve ani kilonun artışı