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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yüksek ses için uyardı, vuruldu! | Son dakika haberleri

        Yüksek ses için uyardı, vuruldu!

        İstanbul Esenler'de bir kişi, yüksek sesle müzik dinleyenleri uyarınca kurşunların hedefi oldu. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:27
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        Yüksek ses için uyardı, vuruldu!
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        Esenler'de arabada yüksek sesle müzik dinleyen grubu bir kişi uyarınca tartışma çıktı.

        İHA'nın haberine göre tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönerken, grubu uyaran genç isabet eden kurşunla yaralandı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenler’de bulunan İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının iş yerinde çalışan bir kişi otomobil yıkarken, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grup yanına yaklaştı.

        TEHDİT EDİP GERİ GELDİLER

        İş yeri sahibinin oğlu, müziği kısmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup, “Sen bekle” diyerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra silahla geri dönen grup ile iş yeri sahibinin oğlu arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda dükkan sahibinin oğlu yaralanırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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