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        Haberler Bilgi Gündem Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman? Yaş kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? YAŞ toplantısı neden yapılır, üyeleri kimler?

        Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı nedir, üyeleri kimler?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleşiyor. Pek çok atama, terfi, emeklilik konuları Yüksek Askeri Şura toplantısında karara bağlanıyor. YAŞ kararlarıyla birlikte, komuta zincirinde değişiklikler yapılıyor. Peki Yüksek Askeri Şura toplantısı ne zaman? YAŞ toplantısı nedir, üyeleri kimler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 08:53 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:55
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        • 1

          Yüksek Askeri Şura toplantısı tarihi 2025 yılı için belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ'ta; TSK terfi, atama ve emekliye sevk gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Yüksek Askerî Şûra, yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Peki, YAŞ ne zaman yapılacak ve gündemdeki konular nelerdir? İşte, Yüksek Askeri Şura toplantısı tarihi ve ilgili tüm detaylar.

        • 2

          YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Ankara'da gerçekleşecek Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacağını bildirdi.

          YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) TOPLANTISI NEDİR?

          Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Türkiye'nin başkentinde yalnız barış zamanında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

          Yüksek Askerî Şûra, yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder. Yüksek Askerî Şûranın gündemi; cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve cumhurbaşkanı yardımcısı ile genelkurmay başkanının önerileri dikkate alınarak cumhurbaşkanınca düzenlenir. Şûranın ana gündemi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu albayların generalliğe terfisi; general ve amirallerin ise bir üst rütbeye terfisi, görev süresinin uzatılması veya emekliye ayrılmasıdır.

          Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği'ne göre şûranın sekretarya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Şûra sekreteri, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısıdır.

        • 3

          YAŞ ÜYELERİ KİM?

          Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,

          Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

          Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

          Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak,

          Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,

          Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu,

          Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu.

          YAŞ KARARLARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yaş kararları ve sonuçları yapılacak olan toplantı sonrasında belli olacak.

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