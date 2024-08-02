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        Haberler Gündem Güvenlik Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

        Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile bazı bakanlıklardaki atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 02.08.2024 - 04:13
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        YAŞ kararları Resmi Gazete'de
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        Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

        23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

        Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

        ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

        Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na Ayberk Özerş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliği'ne ise Ahmet Erdaş atandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar, Orman Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcıları Zekeriya Nane ile Recep Ateş ve Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.

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        #Yüksek Askeri Şûra
        #Resmi Gazete
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