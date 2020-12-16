Gaspçı şahıs kaza kurşunuyla can verdi!

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Sultangazi’de yufkacılık yapan adam, ertesi gün ödeme yapmak için bankadan çektiği 17.000 lira üstündeyken dükkanının yolunu tuttu. Maskeli gaspçı yufkacının yolunu kesip, silahla tehditte bulunarak ondan telefonunu ve paralarını ıstedı

BOĞUŞMADA SİLAH PATLADI!

Bunun üzerine yufkacı şahıs karşısındakinin silahını tutarak direnç gösterdi. Bu arada ikili arasında arbede yaşandı. İddialara göre boğuşma esnasında yufkacının etkisiz hale getirmek istediği silah patladı ve gaspçı boynundan vuruldu.

"HERHANGİ BİR KASIT YOKTU"

Saldırgan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken polise teslim olan adam, "Ben kaçmaya çalıştım, ancak geldi ve beni tehdit etti. Aramızda çıkan itiş-kakışta silahını almaya çalıştım. Silah o esnada ateş aldı, öldürme kastım yoktu" ifadelerini kullandtı.

GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi'de vurdugu kisinin hırsız oldugunu one suren Y.Ç gozaltina alındı.