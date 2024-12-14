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        Haberler Gündem Çevre YTÜ "Su Okuryazarlığı Merkezi" kurdu | Son dakika haberleri

        Yıldız Teknik Üniversitesi, "Su Okuryazarlığı Merkezi" kurdu

        Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), çevre bilinci ve sürdürülebilir su yönetimi alanındaki çalışmaları kapsamında Su Okuryazarlığı Merkezi'ni hayata geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:47
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        YTÜ "Su Okuryazarlığı Merkezi" kurdu
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        Küresel su tüketimi ve yönetimi konusunda güncel raporlar, dünya genelinde artan su krizinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yayımladığı State of Global Water Resources 2023 raporuna göre, her yıl 3.6 milyar insan en az bir ay boyunca yetersiz su erişimiyle karşı karşıya kalıyor. Bu rakamın, 2050 yılına kadar 5 milyarı aşacağı tahmin ediliyor.

        Su tasarrufu, su kirliliğiyle mücadele, atık suyun geri kazanımı gibi konularda yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi için çalışma başlatan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), "Su Okuryazarlığı Merkezi"ni hayata geçirdi.

        YTÜ, Su Okuryazarlığı Merkezi ile suyun döngüsel ekonomideki rolü ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi gibi hayati meseleleri bilimsel bir yaklaşımla ele alacak.

        Merkez ile çocuklardan kamu kurumlarına kadar geniş bir hedef kitleye, su bilincini artırmaya yönelik eğitimler sunulacak. Su israfını önlemek ve su kirliliğine karşı harekete geçmek için ulusal çapta projeler geliştirilecek merkezde, iklim değişikliği, su kaynaklarının yenilenebilir enerjiyle entegrasyonu ve suyun döngüsel ekonomiye katılımı gibi konularda disiplinler arası çalışmalar yapılacak.

        Sadece üniversite bünyesinde değil tüm Türkiye'de su bilincinin artırılması için bir rehber olması amaçlanan Su Merkezi ile ayrıca toplumda köklü bir değişim başlatmak hedefleniyor.

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        #çevre haberleri
        #Yıldız Teknik Üniversitesi
        #su okuryazarlığı merkezi
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