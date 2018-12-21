TBMM Başkanlığı'na sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde YSK Başkanı ve üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl daha uzatılması öngörülüyor.

GEREKÇE 31 MART YEREL SEÇİMLERİ

Teklifin gerekçesinde Ocak ayı içinde görev süresi dolacak Başkan ve üyeler için seçim yapılması gerektiği belirtildi. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2019 olduğu hatırlatılarak "Seçim takvimi başladıktan sonra üyelerin yarısından fazlasının değişmesi söz konusu olacaktır. Bu durum Anayasa'nın 79'uncu maddesinde vurgulanan seçimlerin düzen içinde yönetimi açısından sorun oluşturabilecektir" denildi.

23 OCAK'TA GÖREV SÜRESİ DOLUYORDU

YSK Başkanı Güven'in görev süresi 23 Ocak'ta doluyordu. Teklifin yasalaşması durumunda Güven'in görevi 23 Ocak 2020'ye kadar devam edecek.