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        Haberler Gündem YSK Başkanı Ahmet Yener: Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır - Güncel haberler

        YSK Başkanı Ahmet Yener: Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Şu an itibarıyla okullarımız ve konteyner alanlarımız, seçime hazır haldedir. Ayrıca bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz temaslarda il ve ilçe seçim kurullarımızın diğer teknik eksiklerinin olup olmadığını, bizzat mahallinde dinleyip, varsa eksiklikler bunların giderilmesi yönünde de çalışmalar yapılmıştır. Teknik malzeme eksikliği ve personel eksikliği konusunda da ihtiyacı olan il ve ilçelerimizin bu sorunları giderilmiştir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:35 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:35
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        "Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır"
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        YSK Başkanı Ahmet Yener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin etkilediği Diyarbakır’da, 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili incelemelerde bulundu.

        Sabah saatlerinde kente gelen Yener, incelemelerinin ardından Adliye Sarayı’nda açıklama yaptı. Deprem bölgesi ziyaretlerini Malatya'dan başlayıp, Diyarbakır'da sonlandırdıklarını ifade eden Yener, “Malatya ile başlayan deprem bölgesi ziyaretlerimizi bugün Diyarbakır ilimiz ile sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu süreç içerisinde ben ve kurul üyelerimiz, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen illerimizin 2023 yılında yapılan seçimlerden sonra gelmiş olduğu son noktanın ne olduğunu gözlemlemek ve varsa seçim kurullarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bölgede izlenimlerde bulunduk. Tekrar 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yapmış olduğumuz temaslar neticesinde, bölgedeki okulların son durumlarının ne olduğunu tespiti amacıyla il ve ilçe seçim kurullarımızdan bilgi aldık. Aldığımız bilgiler neticesinde konteyner ihtiyacımız var ise sayın valilerimiz ile görüşüp bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında gerekli tedbirleri aldık. Sayın mülki idare amirlerimiz de bizlere bu konuda gerekli desteği esirgemediler. Şu an itibarıyla okullarımız ve konteyner alanlarımız, seçime hazır haldedir. Ayrıca bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz temaslarda il ve ilçe seçim kurullarımızın diğer teknik eksiklerinin olup olmadığını, bizzat mahallinde dinleyip, varsa eksiklikler bunların giderilmesi yönünde de çalışmalar yapılmıştır. Teknik malzeme eksikliği ve personel eksikliği konusunda da ihtiyacı olan il ve ilçelerimizin bu sorunları giderilmiştir” bilgisini verdi.

        ‘DİYARBAKIR SEÇİME HAZIR’

        31 Mart’ta yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Yener, “Bugün de Diyarbakır ilimizde incelemelerde bulunduk. Diyarbakır seçim hakimlerimizin ve seçim kurullarımızın, Diyarbakır ilinde yapılacak olan yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Seçim kurullarımıza bu hazırlıklar esnasında yardımlarını esirgemeyen başsavcılığımıza ve valiliğimize de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de sorunsuz problemsiz bir şekilde seçimleri gerçekleştiririz. Yapılacak olan seçimlerin tüm ülkeye Türk halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #YSK
        #Ahmet Yener
        #31 mart seçimi
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