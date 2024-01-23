YRP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kasım Gülpınar oldu
Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kasım Gülpınar oldu. Açıklamayı Fatih Erbakan yaptı...
Cumhurbaşkanı Danışmanı ve eski AK Parti milletvekili Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'ne katılarak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, X'ten yaptığı açıklamada, eski AK Partili Kasım Gülpınar'ın partilerine katıldığını açıkladı.
Gülpınar'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan Erbakan, "Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz" ifadelerini kullandı.