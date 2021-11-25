Terör örgütü yuvasından futbol sahasına

AA

Yaklaşık 3,5 ay boyunca yapılacak maçların ardından sıralamaya girecek ilk 10 takım, ilçede kurulacak bölgesel ligde mücadele edecek.İlk maç Sukkeriye köyünden Nasır takımı ile Suluk beldesinden Dicle takımı arasında yapıldı. Maç, Dicle takımının 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yaşlılar, çocuklar ve gençlerden oluşan taraftarlar, ilk defa tribünden maçı takip etme heyecanı yaşadı.Türkiye'nin desteğiyle ilçede kurulan stadyum, 21 amatör takım arasındaki diğer tüm müsabakalara ev sahipliği yapacak.Tel Abyad Gençlik Ve Spor Merkezi Müdürü Mustafa Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ilk defa çimli ve tribünlü bir stadyumda maç heyecanının yaşandığını söyledi.Mustafa, takımların gruplara ayrıldığını ve 3,5 ayda 100 maç yapılacağını belirtti.Tel Abyadlı yetkili, ilçede futboldan sonra en çok sevilen Voleybol Ligi'nin de 15 takımının katılımıyla gelecek ay başlayacağını kaydetti.- "Tel Abyadlıların ilk defa bir stadyumu oldu"Maçı seyretmek için tribünde yerini alan Tel Abyadlı Saer Saer de "Tel Abyadlıların ilk defa bir stadyumu oldu. İlk defa taraftarlara tahsis edilen koltuklarda maç seyrediyoruz." dedi.

Saer, bu tür spor faaliyetlerin düzenlenmesinden mutlu olduğunu dile getirerek, bu projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.- "İlk defa çimli sahada maç yapıyoruz"Dicle takımının forveti Saer Avvad, maçlara iyi hazırlandıklarını belirterek, müsabakadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.Avvad, "Eskiden çok çile çekerdik. İlk defa çimli bir sahada maç yapıyoruz. Çok eğlenceliydi. Tel Abyad'ın sporcular için yeni ve güzel bir adres olacağını düşünüyorum. Yakın zamanda Tel Abayd’da spor faaliyetlerinin artacağını temenni ediyoruz." diye konuştu.