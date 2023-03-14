Yozgat'ta taksi, otomobil ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Kayseri istikametine seyreden M.G. idaresindeki taksi, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu köyü mevkisinde, N.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Karşı şeride geçen otomobil, U.E. yönetimindeki minibüse çarptı.

Kazada, sürücülerden N.K. ile aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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