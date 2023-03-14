Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yozgat’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı - Son Dakika Haberleri

Yozgat’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

Yozgat istikametinden Kayseri yönüne seyir halindeki ticari taksi, aynı şeritte seyir halindeki otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi can verirken 5 kişi yaralandı

Giriş: 14.03.2023 - 22:51 | Güncelleme: ABONE OL
Yozgat’ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı - Son Dakika Haberleri
AA

Yozgat'ta taksi, otomobil ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Kayseri istikametine seyreden M.G. idaresindeki taksi, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu köyü mevkisinde, N.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.


Karşı şeride geçen otomobil, U.E. yönetimindeki minibüse çarptı.

Kazada, sürücülerden N.K. ile aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Restoranda silahlı kavga: 1 ölü
Restoranda silahlı kavga: 1 ölü
2 kişiyi silahla yaraladı, kendini çatı katına kilitledi
2 kişiyi silahla yaraladı, kendini çatı katına kilitledi
Tarsus'ta feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Tarsus'ta feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.