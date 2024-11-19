Yozgatlı esnaf fırına da markete de at sırtında gidiyor

Küçük yaşlardan beri atlara ilgi duyduğunu dile getiren Çömez, 5 yaşındaki atını Erzincan'dan satın aldığını belirterek, "Çocukluktan beri at alma hayali kuruyordum, yaşım ilerledikçe de atı almaya karar verdim, zamanı da gelmişti. Hayallerimi gerçekleştirdim. Atımı çok seviyorum, onunla bir gönül bağım var. Vaktimin çoğunu atımla geçiriyorum" diye konuştu.