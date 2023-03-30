Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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