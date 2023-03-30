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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Giriş: 30.03.2023 - 05:39 | Güncelleme: ABONE OL
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
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AA

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Sivas'tan Ankara'ya giden Ş.Y. (51) idaresindeki yolcu otobüsü, E-88 karayolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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