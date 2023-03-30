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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kar yağışının olduğu Erzincan'da yolcu otobüsü, buzlanmanın etkisiyle devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı

Giriş: 30.03.2023 - 06:27 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
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AA

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde Fatih Ö. idaresindeki otobüs devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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