AA

Yozgat'ta bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yozgat'ın merkez ilçesindeki Köseoğlu ve Medrese mahallelerindeki bazı taşınmazlar; Çapanoğlu (Büyük) Camii Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, Yozgat Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılacak.