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Yozgat'ta otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darp ederek zorla 1 milyon liralık senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Sorgun ilçesinde şüpheli F.Y, otomobilinin arızalandığı bahanesiyle telefonla aradığı Y.B'yi (35) evine çağırdı.

Eve giden Y.B, F.Y. ile M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darp edildi, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı.

ARAÇLA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Evden ayrılıp kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınan Y.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, kiraladıkları araçla kaçan zanlıları Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, M.E. ve İ.T. tutuklandı.