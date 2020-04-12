Yozgat Şehir Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü

12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri, sağlık hizmetlerinin yanı sıra bulundukları kentlerde istihdama katkılarıyla da dikkati çekiyor.
Fiziki yapısı ve vatandaşlara sunduğu modern dijital hizmetlerle 141 bin 120 metrekare kapalı alanda 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, içinde tuvalet ve banyo bulunan 135 tek kişilik, 2'si suit olmak üzere 131 de çift kişilik lüks odalar yer alıyor.
Koronavirüs tehlikesine karşı hazır hale getirilen 475 yataklı şehir hastanesinde, 113 poliklinik, doğum ve acil ameliyathaneleri dahil olmak üzere 18 ameliyathane, 16 negatif basınçlı oda, 61 yoğun bakım ünitesi bulunuyor.
Acil durumlarda yatak kapasitesi artırılabilen hastane, 147 hekim ve 758 yardımcı sağlık personelinin yanı sıra yaklaşık bin özel sektör çalışanıyla hizmet sunuyor.
Koronavirüs salgını sürecini yönetebilecek fiziki ve teknolojik kapasiteye sahip olan Yozgat Şehir Hastanesinde herhangi bir olağan dışı duruma karşı ise A ve B eylem planı hazırlanarak tedbirler alındı.
HASTALAR, ÖZEL İZOLE EDİLMİŞ ODALARDA KONTROL ALTINDA TULUTULUYOR
Yoğun bakım süreçlerini yönetebilecek yeterli sayıda hekim ve personele sahip olan pandemi hastanesi olarak belirlenen sağlık kuruluşunda, koronavirüs şüphesiyle hastaneye alınan hastalar, özel izole edilmiş yoğun bakım ünitesinde kontrol altında tutuluyor.
Hizmete açıldığı günden itibaren kente önemli sağlık hizmetleri sunan Yozgat Şehir Hastanesinde son bir yılda 1 milyon 134 bin 107 poliklinik hizmeti verildi. 4 bin 675 ameliyat gerçekleştirilen ve aynı dönemde 39 bin 219 hastanın yatarak tedavi gördüğü hastanede, 4 bin 424 hasta da yoğun bakımda sağlık hizmeti aldı.
ABD'de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçen Yozgat Şehir Hastanesi, 2018'de "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!