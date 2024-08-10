Yozgat, Manisa, İzmir ve Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
İzmir'in Urla, Manisa'nın Salihli, Yozgat'ın Çekerek ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde orman yangını çıktı. İzmir ve Hatay'daki yangınlar havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken diğer 2 ilde alevlerle mücadele sürüyor.
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YOZGAT
Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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MANİSA
Manisa'nın Salihli ilçesinden de yangın haberi geldi. Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
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Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer, 4 yer ekibi ile Manisa itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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İZMİR
İzmir'in Urla ilçesinde de yangın başladı.
İlçenin Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.
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Yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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HATAY
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, iş makinelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.