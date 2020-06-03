Yozgat Bozok Üniversitesi kenevir katkılı ekmek üretti - YOZGAT

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Otelinde ekmeğin tanıtımını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak 23 Ocak'ta endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olduklarını ve misyon olarak kenevirin bütün biyokütlesini endüstriye kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.Daha önce kenevir esanslı antibakteriyel sabun ürettiklerini anlatan Karadağ, şimdi de besin değeri yüksek kenevir tohumundan elde edilen un ile ekmek yaptıklarını belirtti.Karadağ, ekmeğin Anadolu'nun vazgeçilmez besin kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, kenevir tohumunun özelliklerini ve sağlığa olan faydalarını ekmeğe kazandırmaktır. Bu nedenle lif oranı çok yüksek, omega 3 yönünden zengin kenevir katkılı ve daha besleyici ekmek ürettik." dedi.Diyetlerde kullanılan kenevir katkılı ekmeğin üretilmesinde ve yaygınlaşmasında üniversite olarak müteşebbislere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlatan Karadağ, "İnsanımız daha az ve daha besleyici ekmekle doyacak. Biz ihtisas alanımız itibarıyla kenevir ile ekmeği buluşturarak farkındalık oluşturmak istedik ve bu ekmeği ürettik." diye konuştu.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Soner Beşcanlar da kenevir tohumundan elde ettikleri unla ürettikleri ekmeğin, normal ekmeklerden farkının protein değerinin yüksek ve içerisinde farklı omega 3 yağları barındırması olduğunu belirtti.Beşcanlar, diyetisyenlerin bu ekmekleri hastalarına önerdiğini vurgulayarak, "Kenevir unu katkılı ekmeğin sindirimi kolay ve aynı zamanda yüksek besin değeriyle tok tutma özelliğe sahiptir. Omega 3 nedeniyle çocukların zihin gelişiminde çok etkilidir. Bu yönden çocukların daha sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi için kenevir tohumu unundan elde edilen bu ekmekleri tüketmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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