19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google, teknoloji dünyasında son yıllarda adından en çok söz ettiren yeniliklerden olan artırılmış gerçeklik (Augmented Reality, AR) alanında dikkat çekecek bir adım atmaya hazırlanıyor.
Yakın dönemde internet kullanıcılarının hayatına girmesi beklenen bu yenilik sayesinde artık e-ticaret ve online alışverişte, ürünler AR teknolojisiyle almadan denebilecek. Bu kapsamda Google’ın online video platformu YouTube bünyesinde, AR destekli reklam formatları üzerinde testlere başlandığı ortaya çıktı.
İlk olarak iki boyutlu interaktif reklamlar üzerinde çalışan Google, AR ile interaktif reklamları 3 boyuta (3D) taşımayı planlıyor. Google’ın bu yenilikçi reklam formatıyla reklam verenler artık ürünlerini interaktif bir şekilde müşterilerine sunabilecek. Sistem sayesinde kullanıcılar, almak istedikleri ürünleri 360 derece fotoğraf üzerinden yakınlaştırıp, inceleyebilecek.
Google’ın bu alanda YouTube platformu için geliştirme aşamasında olduğu yeni format ise daha da çarpıcı boyutlara ulaşacak. İlk planda modanın yanısıra güzellik sektörüne odaklanan Google, YouTube’a özel olarak AR tabanlı reklamcılık formatı da geliştirdi.
SANAL MAKYAJA BAŞLADI
YouTube uygulamasına entegre olarak kullanılan ve “AR Beauty Try-On” adı verilen sistem, tüketicilere ürünleri dijital olarak deneyimleme imkanı veriyor. Şu anda iOS cihazlarda test aşamasında olan YouTube'un bu yeni AR filtreleriyle, kullanıcılar YouTube’ta makyajla ilgili video incelemeleri izlerken, tanıtılan ürünleri de eş zamanlı olarak deneyebilecek.
YouTube’taki bu yeni reklam formatını aralarında MAC Cosmetics’in de bulunduğu bazı markalar, kullanmaya da başladı. iPhone kullanan YouTube kullanıcılarına yönelik olarak yapılan ilk testlerde elde edilen verilere göre, bu teknolojiyi destekleyen makyaj videolarını izleyenlerin yüzde 30’u eş zamanlı olarak AR filtreleriyle tanıtılan ürünleri denemiş. Kullanıcılar, sanal olarak ruj tonlarını denemek için ortalama 80 saniye harcamış.
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