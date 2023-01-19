Günümüz teknolojisi ile artık bilgiye erişmek her zaman olduğundan daha hızlı ve kolay hale gelmeye başladı. Bunu nitelikli içeriklerle sunabilmek için de birçok farklı kanaldan içerik üreticiler çalışmalar yapıyorlar. Twitter, Instagram hatta Linkedin gibi kanallar haber iletişimi için merkezler haline gelirken YouTube da görüntülü içerikler konusunda önemli bir haber alma merkezi haline dönüştü.

Platformdan yapılan açıklamada özellikle pandemi döneminde Bilim Kurulu ile yapılan ortak yayınların, nitelikli haber kaynağı üreten kişilerin kanal açarak içerik üretmelerinin YouTube’un güvenilir kaynaklardan bir tanesi olarak görülmesine katkı sağladığı vurgulandı.

GÜNDE ORTALAMA 45 DAKİKA

Oxford Economics’in Türkiye’deki kullanıcıların ve içerik üreticilerin YouTube ile ülkeye verdiği katkıyı ortaya koyan bir araştırma yayınladı. Bu araştırmaya göre, Türkiye'de YouTube’u düzenli olarak kullanan 45 milyon kişi, YouTube verilerine göre platformda günde ortalama 45 dakika zaman geçirdiği belirtildi.

EKONOMİYE 2 MİLYAR TL’NİN ÜZERİNDE KATKI

Raporda gerçekleştirilen sınıflandırmalar, YouTube’un doğrudan ve dolaylı olarak küresel bir ekosistem yarattığını ve 2021 yılında bu ekosistemin Türkiye ekonomisine toplamda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu ve 45.000'den fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediğini gösteriyor.