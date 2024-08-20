Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, GS maçı şifreli mi, şifresiz mi?

        Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Sarı kırmızılı takım, play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti. Aslan, ilk maçı deplasmanda oynarken ikinci mücadele İstanbul'da oynanacak. Galatasaray'în Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olmak isteyen taraftarlar ''Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda'' sorularına yanıt arıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Young Boys - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig’in geçen sezonki şampiyonu Galatasaray, bu sezon Avrupa’daki ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takımın play off turu maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Aslan, Young Boys’u eleyip play-off turunu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatındaki lig aşamasına kalacak. Elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Peki Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar.

        • 2

          YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

          Young Boys - Galatasaray maçı, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü oynanacak. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 3

          YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Young Boys - Galatasaray maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

          Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek.

        • 4

          Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

          Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

        • 5

          GALATASARAY - YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray - Young Boys rövanş maçı ise 27 Ağustos 2024 Salı günü İstanbul'da oynanacak.

          İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        • 6

          GALATASARAY'IN KADROSU

          Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

          Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Habertürk Anasayfa