Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor

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Şiddetli fırtına ve hortumda batan Bayesian isimli teknedeki 22 kişiden 15’i kurtulmuş, bir kişinin ise cesedine ulaşılmıştı. İtalya basınına göre teknenin 10 kişilik mürettebatından 9’u sağ kurtulurken cesedi bulunan kişi aşçı Recaldo Thomas.

İki günden uzun süredir aranan kayıplar ise İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ile 18 yaşındaki kızı Hannah, Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Judy Bloomer, çok uluslu hukuk firması Clifford Chance'tan ABD'li avukat Chris Morvillo ve eşi Neda Morvillo.

Arama çalışmalarına katılan dalgıç ekiplerinin İtalya basınına verdiği bilgiye göre yaklaşık 50 metre derinlikteki enkazda komuta köprüsünün ötesine geçerek kabinlere ulaşmak henüz mümkün olmadı. Dalgıçların bu derinlikte en fazla 12 dakika kalabilmesi ve geçişleri tıkayan nesneler yüzünden çalışmalar güçlükle ilerliyor. Dalgıç ekiplere destek amacıyla sulatı robotları da kullanılıyor.

Sicilya adasındaki Termini Imerese savcılığının açtığı soruşturmada, Yeni Zelanda vatandaşı Kaptan James Calfield de dahil kurtulanların ifadelerine başvuruldu. Ansa ajansının haberine göre mürettebattan 20 yaşındaki Güney Afrikalı Leah Randall ve 22 yaşındaki Kaja Chichen “mucize eseri kurtulduklarını” söyledi.

Limana birkaç yüz metre mesafede demirlemiş haldeyken batan yelkenli teknenin, kıyıdaki bir villanın kameraları tarafından görüntülendiği de belirtiliyor. Ansa ajansı, villanın sahibinin “Teknenin yalnızca 60 saniye içinde ortadan kaybolduğu görülüyor” dediğini yazdı. Teknenin batmasıyla ilgili hangi olasılıklar dile getiriliyor? BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre batan yatta kaybolanları arama çalışmaları devam ediyorKaynak,Reuters Fotoğraf altı yazısı,Batan yatta kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor Teknenin neden battığıyla ilgili incelemeler sürerken dile getirilen olasılıklar arasında, sıcak hava nedeniyle kapı ve pencerelerin açık bırakılmış olması ve fırtına sırasında bu nedenle geminin çok hızla su almış olması tezi de yer alıyor.

Bayesian, İtalya’nın Viareggio kentinde Perini firması tarafından 2008’de imal edilmiş ve son olarak 2020’de yenilenmiş. Üretici firma, Bayesian’ın 75 metre ile dünyanın en uzun alüminyum direğine sahip tekne olduğunu belirtiyor. İtalya basınının görüşlerine başvurduğu bazı denizcilik uzmanları bu direğin de teknenin batmasında bir faktör olabileceğini söyledi. Corriere della Sera gazetesine konuşan denizcilik uzmanı mimar Gino Ciriaci bu uzun direğin rüzgar direnci açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Basında direğin fırtınada kırıldığı iddiaları da yer alırken Ansa ajansı ilk tespitlerin direğin sağlam göründüğü şeklinde olduğunu ancak enkaz kaldırılıp incelemeler tamamlanana kadar kesin bilgiye ulaşmanın güç olduğunu vurguladı.

İngiliz milyarderin 'çalışanlarına ödül gezisiydi' İtalya basınına göre tekne seyahati, 59 yaşındaki İngiliz milyarder Lynch tarafından çalışanlarına ‘ödül’ olarak organize edilmişti. Teknenin sahibi ise Lynch’in karısı Angela Bacares olarak görünüyor. Bacares kurtulanlar arasında yer alıyor. Kurtulanlar arasında ayrıca bir yaşındaki bir bebek ile annesi Charlotte Golunski de var. 36 yaşındaki Golunski, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kabinde uyuduğumuz sırada tekne aniden dikey olarak şaha kalktı. Bütün mobilyalar üzerimize düştü, ışıklar söndü. Kendimizi dışarıda bulduk. Kızım Sophie ve ben pruvada, eşim ise kıç tarafta. "Can yeleklerini giyecek vaktimiz bile olmadı… Her yer karanlıktı, gözlerimi açık tutamıyordum. Yardım için çığlık atıyordum ama sadece başkalarının çığlıklarını duyuyordum.”

Golunski, bu sırada kızı Sophie’nin bir anda suya düştüğünü da söyledi ve "Kızımı iki saniyeliğine denizde kaybettim, sonra hemen dalgaların arasında ona tekrar sarıldım. Onu sımsıkı tutuyordum ama deniz fırtınalıydı. Şans eseri cankurtaran filikası şişti ve 11 kişi kaçmayı başardık" dedi. Aynı bölgede bulunan Hollanda bayraklı başka bir teknenin kaptanı Karsent Börner de olay anını gazetecilere anlatırken kendisinin motoru çalıştırarak teknenin hakimiyetini korumayı başardığını söyledi, ancak hemen yakındaki Bayesian’ın batışını şöyle aktardı:

"Fırtına bittikten sonra arkamızdaki teknenin ortadan kaybolduğunu fark ettik, önce suyun üzerinde yattı ardından dibe indi." Börner’in kaptanlığındaki Sir Robert B P isimli teknenin mürettebatı, Bayesian’dan kurtulanlara ilk yardım sağladı ve Sahil Güvenlik güçleri gelene kadar kurtulanları tekneye aldı. İtalyan kamu yayıncısı Rai, arama çalışmalarına destek vermek için İngiltere’den de uzman ve müfettişlerin bölgeye gideceğini duyurdu.

Il Giornale gazetesi de 2012’de Toskana kıyılarında batan yolcu gemisi Costa Concordia’daki arama çalışmalarına katılan bazı dalgıçların Bayesian’da da görev yaptığını yazdı. Yolcular ve mürettebatla 4 binden fazla kişiyi taşıyan Costa Concordia’da 33 kişi hayatını kaybetmişti.