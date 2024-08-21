Cumhuriyetçi Parti ve Başkan Adayı Donald Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD'li milyarder Elon Musk, bu kez Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Kamala Harris'i hedef aldı.

X'te Kamala Harris karşıtı bir hesabın "Kamala'nın şimdiye kadarki politikaları; yüzde 28 kurumlar vergisi, yüzde 44,6 sermaye kazancı vergisi ve gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 25 vergi" notuyla yaptığı paylaşıma Musk'tan yanıt gecikmedi.

Musk kullanıcının paylaşımını alıntılayarak "Bu yol ekmek kuyrukları ve çirkin ayakkabılara götürür" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Musk'ın açıklamasında değindiği ekmek kuyrukları 1929'da başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden 'Büyük Buhran' döneminde yaşanmıştı. Uzun ekmek kuyruklarının görüntüsü, o dönemin yoksulluk ve açlığını simgeleyen en önemli kareler arasına girmişti.

Paylaşımdaki 'çirkin ayakkabılar' ifadesi ile de Musk, özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile özdeşleşen ayakkabılara atıfta bulundu. Tüketim malları kıtlığının yaşandığı bu dönemde de işlevsel ancak çekici olmayan ürünlerin üretilmesine yol açmıştı.

Görsel: Shutterstock

Demokrat Parti döneminde ekonominin büyük ölçekte başarısız olduğu ve bunun ABD'yi geçmişe döndürebileceğini ima eden Musk, geçtiğimiz haftalarda Trump'ın seçilmesi durumunda kabinede görev yapabileceğini belirtmişti.