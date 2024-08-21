Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.958,72 %-0,24
        DOLAR 33,9312 %0,14
        EURO 37,7780 %0,12
        GRAM ALTIN 2.737,79 %0,03
        FAİZ 42,34 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 32,24 %0,55
        BITCOIN 59.541,00 %0,39
        GBP/TRY 44,3281 %0,30
        EUR/USD 1,1120 %-0,09
        BRENT 77,73 %0,69
        ÇEYREK ALTIN 4.477,40 %0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk'tan Kamala Harris'e eleştiri: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları - İş-Yaşam Haberleri

        Musk'tan Harris'e eleştiri: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        ABD'li milyarder Elon Musk, Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Kamala Harris'in politikalarını eleştirerek "Bu yol ekmek kuyruklarına götürür" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 13:47 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhuriyetçi Parti ve Başkan Adayı Donald Trump'a verdiği destekle sık sık gündeme gelen ABD'li milyarder Elon Musk, bu kez Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Kamala Harris'i hedef aldı.

        X'te Kamala Harris karşıtı bir hesabın "Kamala'nın şimdiye kadarki politikaları; yüzde 28 kurumlar vergisi, yüzde 44,6 sermaye kazancı vergisi ve gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden yüzde 25 vergi" notuyla yaptığı paylaşıma Musk'tan yanıt gecikmedi.

        "BU YOL EKMEK KUYRUKLARINA GÖTÜRÜR"

        Musk kullanıcının paylaşımını alıntılayarak "Bu yol ekmek kuyrukları ve çirkin ayakkabılara götürür" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Musk'ın açıklamasında değindiği ekmek kuyrukları 1929'da başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden 'Büyük Buhran' döneminde yaşanmıştı. Uzun ekmek kuyruklarının görüntüsü, o dönemin yoksulluk ve açlığını simgeleyen en önemli kareler arasına girmişti.

        Paylaşımdaki 'çirkin ayakkabılar' ifadesi ile de Musk, özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile özdeşleşen ayakkabılara atıfta bulundu. Tüketim malları kıtlığının yaşandığı bu dönemde de işlevsel ancak çekici olmayan ürünlerin üretilmesine yol açmıştı.

        Görsel: Shutterstock
        Görsel: Shutterstock

        Demokrat Parti döneminde ekonominin büyük ölçekte başarısız olduğu ve bunun ABD'yi geçmişe döndürebileceğini ima eden Musk, geçtiğimiz haftalarda Trump'ın seçilmesi durumunda kabinede görev yapabileceğini belirtmişti.

        Kendini 'bakan' olarak tasvir eden yapay zekayla oluşturulan bir görseli X hesabında paylaşan Musk, "Hizmet etmeye hazırım" ifadesini kullanmıştı.

        Eski ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta Musk'ın sahibi olduğu X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında milyarder isme röportaj vermişti.

        Görsel: Anadolu Ajansı
        Görsel: Anadolu Ajansı

        KAMALA HARRIS'İN EKONOMİ VAATLERİ

        ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris, Kasım ayında yapılacak seçimleri Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı kazanması halinde kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarmayı planladığı ABD medyasında gündem olmuştu.

        Reuters'a konuşan Harris'in kampanya sözcüsü James Singer, bu adımın 'çalışanların cebine para koymanın ve milyarderler ile büyük şirketlerin paylarını ödemelerini sağlamanın mali açıdan sorumlu bir parçası' olacağını söyledi.

        Federal Bütçe Komitesi ise, Pazartesi günü Harris'in kurumlar vergisi oranını yüzde 28'e çıkarma önerisinin ABD açığını on yıl içinde 1 trilyon dolar azaltacağını belirtti.

        ABD Başkanı Biden'ın yarıştan çekilmeden önce sunduğu; belirli kişiler için sermaye kazanç vergisi oranını yüzde 44,6'ya çıkarma önerisine yönelik Kamala Harris desteğini açıklamıştı. 100 milyon dolardan fazla geliri olan zenginler için de yüzde 25 asgari vergi çağrısında bulunulmuştu.

        * Haberin görseli Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elon Musk
        #Kamala Harris
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Su oranı yüksek 10 meyve ve sebze!
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Habertürk Anasayfa