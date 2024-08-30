Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kartal Gölü kenarına çadır kurarak etkinlikte yerini alan Ahmet Akakça da "Geleneksel bir Eren şenliği için her sene geldiğim gibi yine geldim. Sabah erkenden kalktık. Hep beraber Eren Dede Türbesi'nin olduğu yere gittik. Orada dualarımızı yaptık. Adağımızı aldık ve getirdik. Kartal Gölü buranın en yüksek merceğinde ve en rahat kamp alanlarından bir tanesi. Bu özel şenliği yıllardan beri Belediyemiz ve katılanlar ileri nesilleri aktarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir amaç için geliyoruz. Sadece eğlenmek için değil bu şenliğe katılmak için geliyoruz" şeklinde konuştu.