Uykusuzluğun ilacı kalın yorgan mı?

İsveç'te yapılan bir araştırma, ağır battaniye kullanmanın pek çok hastalığı iyi geldiğini ortaya koydu.
Genç, sağlıklı katılımcılar üzerinde yapılan araştırmaya göre, ağır bir battaniyeyle uyumak kişiyi rahat ve güvende hissettirirken, uykuyla ilişkili bir hormon olan melatonin düzeyini artırarak uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.
BASINÇ OLUŞTURARAK KİŞİYİ SAKİNLEŞTİRİYOR
Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, "Bizde de eskiden ağır yorganlar, 10 kiloluk yün yorganlar vardı ama artık ortadan kalkmış durumda" dedi.
Araştırmada hormon düzeyleri ölçüldü. Ağır battaniyenin vücuda basınç uyguladığı ve duyusal sinirleri uyardığı ortaya çıktı.
Çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Sönmez, "26 kişiye iki gecelik üst üste hafif battaniye kullanılarak, bir de ağır battaniye kullanılarak uyku kaliteleri ve uyku süreleri ölçülmüş. Ağır battaniye alanlarda hafif battaniye kullananlara göre tükürüklerinden ölçülen melatonin düzeylerinde yaklaşık yüzde 30 artış var. Bu, insanlara okşanma hissi veriyor, basınç oluşturarak kaygının oluşturduğu fiziksel semptomları sakinleştiriyor" diye konuştu.
Aynı konuda yapılan benzer araştırmalar da ağır yorgan kullanımının sakinleştirdiği, anksiyete, uyku bozukluğu ve dikkat eksikliğine iyi geldiğini gösteriyor.
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