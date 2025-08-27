Habertürk
        Yönetmen Selim Evci: Taciz iddiaları gerçek dışı

        Yönetmen Selim Evci: Taciz iddiaları gerçek dışı

        Ünlü yönetmen Selim Evci, hakkında çıkan taciz iddialarının gerçek dışı olduğu ileri sürerek, hukuki süreç başlattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 16:56 Güncelleme: 27.08.2025 - 16:56
        "Taciz iddiaları gerçek dışı"
        Birçok oyuncu hakkında taciz iddiaları gündemdeyken, dün de yönetmen Selim Evci ile ilgili istismar iddiası ortaya atıldı. Yaprak Civan isimli bir kadın, Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken, ünlü yönetmen tarafından fiziksel tacize uğradığını iddia etti.

        İddia sonrasında; Akbank Sanat ve MUBI Türkiye, Selim Evci ile iş birliğini sonlandırdı.

        Yaşananların ardından Selim Evci, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Evci, hakkında çıkan taciz iddialarının gerçek dışı olduğu ileri sürerek, hukuki süreç başlattığını duyurdu: Son günlerde sosyal medyada şahsımla ilgili yer alan haberleri, linç girişimlerini ailemle birlikte büyük üzüntü ile takip ediyoruz. Bu noktada beni en iyi tanıyanların bana inanacağını biliyorum. Hakkımda gerçeği yansıtmayan iddialara karşı hukuki süreç avukatlarım tarafından başlatılmıştır. Şunu eklemek isterim ki; kadınların yaşadıkları taciz, şiddet ve istismar vakalarının ortaya çıkarılması, konuşulması ve görünür kılınması gerektiğine yürekten inanıyorum. Ancak bu duyarlılığın şahsımı hedef alan asılsız iddialarla karıştırılmaması gerekir. Adaletin tecelli edeceğine inanmakla birlikte, yanımda olan tüm aileme, dostlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum.

