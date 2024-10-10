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        Haberler Gündem Güncel Yolunu kestiği liseliyi taciz etti: Suç makinesi çıktı | Son dakika haberleri

        Yolunu kestiği liseliyi taciz etti: Suç makinesi çıktı

        Adana'da okul çıkışı evine dönen 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı, yolunu kesip cinsel organını çıkararak taciz eden 31 yaşındaki Oktay S. yakalanarak gözaltına alındı. 'Çocuğun cinsel istismarı' dahil 24 suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen zanlı ifadesinde, "Oradan geçtim ancak kimseyi taciz etmedim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:26
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        Liseliyi taciz etti: Suç makinesi çıktı
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        Adana'da lise öğrencisine cinsel tacizde bulunan zanlı tutuklandı.

        Olay, 7 Ekim'de saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi.

        Motosikletli Oktay S., servisle evine dönen lise öğrencisi kızın, sokakta yürüdüğü sırada yolunu kesti. Şüpheli, pantolonunun fermuarını açıp, cinsel organını kıza gösterdi. Panikleyen kız, çığlık atarak bölgeden uzaklaşıp, cep telefonuyla babasını arayarak olayı anlattı. Bunun üzerine baba ve kızı, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

        MOTOSİKLETİ ÇALINTI ÇIKTI

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokak ve güzergahtaki yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliği ve adresini tespit eden ekipler, Oktay S.'yi Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Şüphelinin motosikletinin Antalya'nın Kepez ilçesinden çalındığı, üzerindeki plakanın ise çalıntı başka bir motosiklete ait olduğu belirlendi.

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        'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNA DA KARIŞMIŞ

        Polis merkezine götürülen Oktay S.'nin 2013 yılında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçuna karıştığı, 'Hırsızlık' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından 24 kaydının olduğu belirtildi.

        Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Oktay S., ifadesinde, "Oradan geçtim ancak kimseyi taciz etmedim" dedi.

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        #adana
        #cinsel taciz
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