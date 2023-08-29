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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!

        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!

        Kırşehir'de, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kız kardeşten 38 yaşındaki Çilem Ateş hayatını kaybederken, 33 yaşındaki Nursen Ateş ise ağır yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D., polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:39
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        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
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        Kırşehir'de kaza, saat 09.30 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

        OTOMOBİL İKİ KIZ KARDEŞE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre B.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çilem (38) ve kardeşi Nursen Ateş'e (33) çarptı.

        ÇİLEM CAN VERDİ, NURSEN YARALANDI

        Kazada, Çilem Ateş öldü, kardeşi Nursen Ateş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Nursen Ateş, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Çilem Ateş´in cenazesi ise morga götürüldü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D., polis merkezine götürüldü.

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