Yollardaki treylerler standartları ne kadar karşılıyor?

Son günlerde otomobillerin TIR'ın yada kamyonun altına girerek adeta bir kağıt gibi ezilmesi ile sonuçlanan çok sayıda trafik kazası yaşandı.

Meydana gelen bu kazalarda TIR yada kamyonlara arkadan çarpan otomobillerin içindekilerin yaşamlarını yitirmesi ise işin güvenlik boyutunu merak konusu halinde getiriyor.

TIR'larda, arkadan çarpmalarda çarpan aracın öndeki aracın altına girmesini önlemek üzere araçların arka kısmına takılan çeşitli şekil ve boyutlarda imal edilen ve 'koruma çerçevesi' adlandırılan ünitelerin kullanımı zorunlu tutuluyor.

Treylere arkadan çarpan otomobilleri korumak amacıyla tampon mukavemetlerini 10 tondan 18 tona çıkartan yasa Avrupa Birliği’nde 1 Eylül 2021, Türkiye’de ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli oldu. Bu yasa kapsamında, otomobilin treylerin altına girmesini önleyerek ölümcül kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"ECE R 58" olarak bilinen arka koruma donanımı yönetmeliği araçların öndeki araca arkadan çarpması esnasında oluşabilecek hasarı en aza düzeyde tutmayı amaçlıyor.

ECE R 58 regülasyonu römorklar, kamyon ve kamyonetler, minibüs, otobüs ve binek araçları ifade eden M, N, O kategorisi araçlar için geçerli.

Ancak söz konusu yönetmelik Türkiye'de 2022 yılında devreye girdiğinden, bu tarihten önce üretilmiş araçları kapsamıyor. Bu da, yollarda söz konusu yönetmelik dışında kalan tır ve kamyonların halen serbestçe dolaşabilmesine yol açıyor.

STANDARDA UYGUN OLMAYAN ARAÇ SAYISI UYGUN OLANLARIN 5 KATI

Treyler Sanayicileri Derneği'nden (TREDER) Habertürk'e yapılan açıklamada, yönetmeliğe uygun olmayan arka korumaların can güvenliğini tehlikeyi attığı vurgulandı.

TREDER Teknik Komite Başkanı Fuat Erdem, "Türkiye’de bu yeni tampon standardına uygun 100 bin civarı treyler bulunmakta. Fakat, bir çok treylerde bu tampon standardına uyulmadan üretim yapılıyor" dedi.

Yönetmelik dışında kalan araç sayısı ile ilgili de bilgi veren Erdem, "Bu yasanın şart koşulmadığı treyler sayısı yaklaşık 500 bin adet. Eski treylere de yeni standarda uygun tampon yapılabilir. Trafik güvenliği ve insan hayatının önemsenmemesi, getirilen kurallara uyum konusunda ciddi bir problem teşkil etmekte. Sanayi İl Müdürlükleri tarafından üreticilere yapılacak olan denetimler ve muayene istasyonlarında araçların üretim tarihine/model yılına bakılarak ECE R58.03 seviyesinde yapılacak olan kontrollerin arttırılması olası kazalarda can kaybının azalmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.