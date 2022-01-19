Yollarda güncel durum! Açıklama geldi

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “19 Ocak 2021 Çarşamba Saat 19.00 itibarıyla ülkemizdeki güncel yol durumu şu şekildedir.

Ankara-İstanbul Otoyolu’nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesi sürdürülmektedir. Bolu Tüneli’nde ulaşım her iki yönde kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00’e kadar sürmesi beklenmektedir. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesimi her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Divriği Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bitlis-Van Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Van-Gürpınar Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Muş-Tatvan Yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bitlis-Muş Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Hakkari-Şırnak Yolu Çığlı-Ortaköy arası ulaşıma kapatılmıştır. Van-Ağrı Doğubayazıt Yolu Tendürek Geçişi 17.30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır” denildi.