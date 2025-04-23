'Yoldan Çıkan Oyun' Üsküdar'da

YENİLMEZ (16+ Yaş)

Ekonomik kriz sebebiyle Londra’da yaşamaları imkânsız hale gelen Oliver ve Emily çifti, Londra’dan İngiltere’nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınırlar ve burada “gerçek” insanlarla tanışmaya karar verirler. Taşralı komşuları Alan ve Dawn’ı evlerine davet ederler. Farklı sınıflara ait insanlar arasında büyük bir hayal kırıklığı ile başlayan ve giderek tuhaflaşan ilişkiler trajik sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.

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Torben Betts’in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyundaGizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

OSCAR

Christian Jacqueline'e aşıktır, Colette ise Oscar'a. Christian uzun süredir sevdiği kızı Mösyö Bernard'dan isteme niyetindedir. Colette ise babası Mösyö Bernard'a söylediği yalanla sevgilisi ile evlenme planları yapmaktadır. Ancak ne Christian doğru kızı ister ne de Colette doğru adamla evlenmek üzeredir. Birkaç dakikada sarpa saran olaylar hiç de kolay çözülecek gibi gözükmemektedir.Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Aslı Şahin, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor. Oyun, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

REKLAM YOLDAN ÇIKAN OYUN (13+ Yaş) Bol ödüllü komedi oyunu Yoldan Çıkan Oyun, tiyatro sahnesinde yaşanabilecek en büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunuyor! Amatör bir tiyatro topluluğu, büyük bir hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanır. Ancak daha perde açıldığı anda yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale gelir. Dekor çöker, aksesuarlar kaybolur, oyuncular repliklerini unutunca doğaçlamaya başlar… Ama ne olursa olsun, oyun devam etmelidir!Londra’dan Broadway’e uzanan bu muhteşem yapım, fiziksel komediyle absürd mizahı ustalıkla harmanlıyor. Tiyatro sanatıyla ilgili tüm klişeleri ters yüz eden Yoldan Çıkan Oyun, seyirciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Yoldan Çıkan Oyun'da, her şeyin ters gitmesinden dolayı çok memnun olacaksınız.Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields’in yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirdiği, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk rol alıyor. 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

REKLAM KÖPEK KALBİ (16+ Yaş) 1924 yılı… Sovyet Rusya’nın karanlık atmosferinde, toplumsal düzenin ve bürokrasinin içine sıkışmış Profesör Preobrajenski insan beyni ve gençleşme üzerine çalışmaktadır. Ona dünya çapında şöhret kazandıran, insanların gençleşmesini sağlayan bir teknik geliştirmiştir. Beyin araştırmaları sürecinde yeni bir deney yapmayı tasarlar. Sokak köpeği Şarik’e zor bir ameliyatla bir insandan alınan hipofiz ve testisleri nakleder. Fakat ameliyattan sonra beklenmedik değişimler baş gösterir, Şarik insana dönüşmeye başlar. Bu değişim Profesör Preobrajenski’nin evinin kurallarını altüst edecektir. Köpek Kalbi, toplum mühendisliği, çürümüş bürokrasi ve sınıf savaşlarıyla toplumsal barışı yitirmiş bir halk üzerinden, insanı insan yapan şey nedir sorusunu soruyor.Mihail Bulgakov’un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz’ın çevirdiği, Onur Demircan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Ali Gökmen Altuğ, Caner Çandarlı, İrem Arslan, Onur Şirin rol alıyor. Oyun, 24-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

REKLAM GEÇMİŞİN GÖLGESİ (16+ Yaş) Terk edilmiş bir binada eski bir polis yıllar önce iş birliği yaptığı doktoru beklemektedir. Açığa çıkması gereken gerçekler, yüzleşmeleri gereken suçları vardır. Büyük bir hesaplaşmaya girerler.Macit Koper’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği oyunda Ahmet Saraçoğlu, Bahtiyar Engin rol alıyor. Oyun, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde. SEN İSTANBUL'DAN DAHA GÜZELSİN Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor. Kadının değişmeyen hikâyesini…Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, “üç anlatıcı’lı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikâyesine dönüşüyor…Oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 26 Nisan 2025 tarihinde Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

MAN’S TEARDROP (Konuk Oyun-Yugoslav Drama Tiyatrosu) The Tears of Men, dört tek perdelik oyundan (Bir Şaka, Bir Evlilik Teklifi, Ayı ve Tatiana Repina) ve Anton Pavlovich Çehov'un Yolda adlı kısa öyküsünden alınan motiflere dayanan bir kolaj parçası için bir çalışma başlığıdır. Bu tiyatro oyunundaki karakterler aşk acısı çekmişlerdir, zamanda kaybolmuşlardır ve kıyamet fırtınası sırasında bir tavernada mahsur kalmışlardır. Bu şekilde birlikte zaman geçirmeye zorlanmak çatışmayı, kasvetli anıları teşvik eder ve metin yazarın ironik tonuyla doludur. Seçilen parçalardaki ortak payda, erkek karakterlerin çöküşüdür ve bu gözyaşları, bugün bile erkeklerde uygunsuz bir zayıflığın işareti olarak görülür ve damgalanır ve sert bir üst dudak tutmaya zorlanırlar. Çehov, her birinde gizlenen duygusal ve varoluşsal derinliklerin çok farkında olmasına rağmen bu parçaları vodvil olarak tanımladı. Komedi unsurları, bir yandan sıradan ve sıradan olanın doğal bir sonucudur, ancak aynı zamanda ilericidir ve Çehov'un erkek şovenizminin ve toplumsal bir düzen olarak ataerkilliğin sıradanlığı ve dar görüşlülüğü üzerine yaptığı modern bir yorum olarak kalır. Fırtınanın kendisi, modern zamanlarımızın kaosu, karmaşası ve savaşları için bir metafordur ve gözyaşları geri tutulduğunda ve gurur ve utanç günlük düzen haline geldiğinde, erkeklerde bir "zayıflık" gösterisinden kaçınmak için sonunda ve kaçınılmaz olarak yüzeye çıkacak her şeyi temsil eder.Anton Çehov’un yazdığı, Aleksandar Popovski’nin yönettiği oyunda Vojin Cetkovic, Sanja Markovic, Nenad Jezdic, Miodrag Dragicevic, Zoran Cvijanovic, Milena Zivanovic, Milos Samolov, Teodora Dragicevic, Teodor Vincic rol alıyor. Oyun, 29 Nisan 2025 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.Oyunların biletleri, gişelerden, biletinial.com'dan temin edilebilir.