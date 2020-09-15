AA

Van'da, 5 yıl önce Tahran-Ankara seferini yapan yolcu trenine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen PKK'lı teröriste 53 yıl hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Temmuz 2015'te yolcu treninin Saray ilçesine Keçikayası bölgesinden geçişi esnasında tren raylarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 makinistin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren "Bahoz" kod adlı PKK'lı terörist D.K. hakkında açılan davanın karar duruşması Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanığın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, avukatı hazır bulundu. Duruşmada D.K. ve avukatından son savunmaları alan mahkeme heyeti, sanığa, "nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izin bulundurulması" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından 53 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

2 YIL ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

Sanık, 21 Mayıs 2016'da Van Valiliği yakınlarındaki Beşyol Meydanı'nda saldırı hazırlığındayken yakalanmış ve üzerinde 2 el bombası ile "Glock" marka tabanca bulunmuştu. 21 Eylül 2015'te 13 askerin yaralandığı askeri konvoy ve Bebleşin Jandarma Karakoluna yönelik bombalı saldırıya katıldığı belirlenen terörist D.K, yargılandığı davada 2 yıl önce "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "ruhsatsız tabanca ve mermileri taşımak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 206 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.