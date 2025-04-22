Yolcu otobüsü devrildi! Can kaybı var!

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

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Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

ÖLEN YOLCUNUN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

DHA'nın haberine göre de kazada hayatını kaybeden yolcunun Özcan Şen (57) olduğu ve otobüse Düzce'den bindiği öğrenildi.