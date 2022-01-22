Yolcu minibüsü tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Bursa'da Çetin Özkan'ın kullandığı yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi BUTTİM Kavşağı yakınında aynı istikamette seyreden Sercan Işık yönetimindeki tır'a ardından Yücel Yüksel idaresindeki otomobile çarptı.

Minibüs sürücüsü Özkan araçta sıkışırken yolculardan Selim Din, Sedalet Küçüknizam ve Sadık Kurtuluş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Yalova Yolu Caddesi'nde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarının kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.