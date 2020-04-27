Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’ye yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon başta olmak üzere SIM kartlı cihazlar için kayıt süresinin koronavirüs kapsamında uzatılması için resmi adım atıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yayımlanan “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara ilişkin Alınan Tedbirler (COVID-19)” ile yolcu beraberinde getirilen cihazlarda IMEI kayıt işlemi için 120 günlük kayıt süresine, 30 gün ek yapıldı.

14 Nisan'da alınan ve 27 Nisan'da yayımlanan kararla vatandaşların herhangi bir şekilde mağduriyet yaşanmamasının amaçlandığı ifade edilen BTK’nın kararında, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu COVID-19 salgını sürecinde, elektronik haberleşme hizmetlerinin her zamankinden daha da kritik bir konuma sahip olduğunu vurgulandı.

BTK’nın açıklamasında, yurtdışında yaşamakla birlikte salgın nedeniyle halen ülkemizde bulunan ve söz konusu tedbirler nedeni ile yaşadıkları ülkelere geri dönemeyen T.C. vatandaşlarına ait elektronik kimlik bilgisine haiz cihazlara ilişkin, ilgili mevzuat ile düzenlenen yolcu beraberinde getirilen cihazlara ait IMEI numaralarının kayıt yapılarak beyaz listeye alınma süresi olan 120 günlük kayıt süresi yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla; şu kararın alındığı belirtildi:

"Söz konusu vatandaşların elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarının, mezkûr mevzuatla düzenlenen yurda giriş tarihinden itibaren azami kayıtsız kullanım süresi olan 120 günlük kullanım süresinin dolmasını müteakip, eğer bu 120 günlük süre zarfında ilgili mevzuata uygun şekilde herhangi bir kayıt işlemi yapılmamışsa; e-Devlet üzerinden başvuru yapılması halinde, söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaralarının gri listede kalarak geçici bir süre daha elektronik haberleşme hizmetini almaya devam edebilmesini teminen, Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta yer alan hüküm ve şartlara uygun olarak 30 gün ek haberleşme hizmeti alma süresi imkânı tanınacak.

Bahsi geçen bu ek haberleşme hizmeti alma süresinin bitiminde, söz konusu cihazlara ilişkin IMEI numaraları; Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde siyah listeye alınacak."

HANGİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

Gri liste; beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen ancak elektronik haberleşme hizmetini geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşuyor.

Beyaz liste, yolcu beraberinde getirilerek, ithal edilerek veya yurt içinde imal edilerek bildirilen ve kayıt işlemi tamamlanan; siyah liste ise kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf edilmiş veya BTK kayıtlarıda yer almadığı halde kullanımda olduğu tespit edilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen bu telefonlar, resmi kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gri listeden çıkarılarak, beyaz listeye alınıyor.

2020 YILI KAYIT ÜCRETİ 1838 TL

2020 yılı itibariyle Türkiye’ye yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan kayıt işlemi sırasında 1838 TL’lik IMEI kayıt ücreti alınıyor. Geçen yıl mayıs ayında yapılan düzenlemeyle daha önce 2 yılda bir olan yolcu beraberinde getirilip, pasaporta kaydedilerek cihaz kullanabilme hakkı, artık 3 yılda bir kez olacak şekilde uygulanıyor. Bu cihazların IMEI kayıt işlemleri ise E-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bilindiği üzere koronavirüs ile mücadele için alınan önlemler kapsamında Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere onlarca ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuştu. Bu da yolcuları ve yolcu beraberinde getirilen cihazları olumsuz etkilemişti.

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