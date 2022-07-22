Bıçaklı maganda, yol verme kavgasında polise saldırdı

Samsun'da, yol verme tartışmasında bıçak çeken sürücü, polis memurunu bıçakladı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. İHA'nın haberine göre, polis memuru O.H. (26), özel aracıyla seyir halindeyken, sürücü A.Y.Ö. (30) ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle A.Y.Ö., bıçak çekerek polis memuruna saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru O.H., çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan olayda, ihbarla gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan polis memuru daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde polis tarafından gözaltına alınan A.Y.Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.