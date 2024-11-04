Yol ortasında kanlı infaz!
Trabzon'da 27 yaşındaki Beytullah Komar ile E.H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında E.H.'nin silahlı saldırısına uğrayan Komar, olay yerinde hayatını kaybetti. E.H. ise kayıplara karıştı. Ekipler katil zanlısı E.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gerçekleşen olayda ilçede galericilik yapan 27 yaşındaki Beytullah Komar ile E.H. arasında silahlı kavga çıktı.
DHA'da yer alan habere göre, Komar, sahil yolu üzerinde arabasını park ettikten sonra araçtan çıktı. Bu sırada yanına gelen E.H. ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.H., silahla Komar'a ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler ihbarda bulunurken, E.H. hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinde vücudunda kurşun izleri bulunan Komar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Beytullah Komar’ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekipler olay yerinden kaçan E.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.