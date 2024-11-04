Yol ortasında kanlı infaz!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gerçekleşen olayda ilçede galericilik yapan 27 yaşındaki Beytullah Komar ile E.H. arasında silahlı kavga çıktı.

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DHA'da yer alan habere göre, Komar, sahil yolu üzerinde arabasını park ettikten sonra araçtan çıktı. Bu sırada yanına gelen E.H. ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.H., silahla Komar'a ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler ihbarda bulunurken, E.H. hızla olay yerinden uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinde vücudunda kurşun izleri bulunan Komar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Beytullah Komar’ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekipler olay yerinden kaçan E.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.