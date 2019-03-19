Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan Aslım Caddesi üzerinde yine hayvana yönelik acımasızlık vardı. Şahin Arık, dün akşam saatlerinde aracıyla geçerken yol kenarında çok sayıda köpeği çuvalların yanında hareketsiz yatarken buldu. Aracından inen Arık, 13 köpeğin ölü olduğunu belirledi. Köpek ölülerinin kaldırılması için çalışma yapılacağı ve olayın nedeninin araştırılacağı belirtildi.

"YANLARINDA ÇUVALLAR VARDI"

DHA'da yer alan habere göre tam bir vahşetle karşılaştığını dile getiren Şahin Arık, "Bu bölgede çok sayıda köpek var. Ben de zaman zaman onlara yiyecek veriyordum. Dün akşam geçerken gördüm. Yanlarında çuvallar vardı. Muhtemelen çuvalın içerisine konulup atılmış. Bu tam bir vahşet" diye yaşanan olaya tepki gösterdi.