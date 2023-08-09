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        Haberler Yaşam Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı

        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı

        Antalya'da 23 yaşındaki Orhan Alpaslan, 23 yaşındaki kız arkadaşı Ece Yurteri'ne sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak için trafikte tartıştığı sözde sürücülerden dayak yedi. Yurteri, otomobilden fırlayıp, terlikle saldırganlara vururken; gerçek Alpaslan'ın yere diz çöküp evlilik teklif etmesiyle ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:18
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          Kumluca ilçesinde esnaf olan Orhan Alpaslan, bir süredir kız arkadaşı olan Ece Yurteri'ne evlilik teklifinde bulunmak için arkadaşları ile plan yaptı. DHA'nın haberine göre kız arkadaşını alıp, otomobili ile Antalya- Kumluca Yolu'na çıkan Alpaslan, daha önceden konuştuğu arkadaşları ile trafikte, 'yol verme' kavgasına tutuştu. Araçtan inen sözde trafik magandaları, Alpaslan'ı tokat ve tekmelerle dövmeye başladı.

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          Bu sırada Ece Yurteri, sevgilisine saldıranlara karşı koydu, ayağındaki terliği çıkartıp, başlarına vurdu, taş attı. Farklı bir araçla gelen çiftin arkadaşları çiçekler getirip konfeti patlatırken, yerden kalkan Orhan Alpaslan da cebinden yüzük çıkarıp, diz çöktü, "Ece'm bir bak. Soluma yaslanıp, ömür boyu benimle evlenir misin?" dedi. Gözyaşları içinde kalan Ece Yurteri, başını sallayarak 'Evet' dedi. O anlar kameraya yansırken, teklife şahit olan sürücüler de korna çalıp, çifti tebrik etti.

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          "BU TEKLİFİ ASLA UNUTAMAM"

          Orhan Alpaslan, sevgilisi ile tanışmayan çocukluk arkadaşlarıyla plan yaptığını anlattı. Trafikte kontrollü bir şekilde senaryoyu canlandırdıklarını ve evlenme teklif ettiğini söyleyen Alpaslan, "Ece, çok şaşırdı" dedi. Ece Yurteri ise "Evlenme teklif edeceğini sezmiştim, teknede olacağını sanıyordum. Yolda araçla giderken kavga çıktı.

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          Orhan'ı yerde görünce saldırayım, dedim. Sonuçta nefsi müdafaa olur. Orhan'ı tekmelediklerini görünce terlikle vurdum. Gözümü açtığımda konfeti ve çiçekler var. İyi ki teknede falan olmadı. Gereksiz masraf olurdu. Bütün duyguları, korku, üzüntüyü bu evlenme teklifinde yaşadım. Üzüldüm, korktum, ağladım. Bu teklifi asla unutamam" diye konuştu. Alpaslan, sevgilisini bu hafta sonu ailesinden isteyeceklerini, gelecek yıl da evlenmeyi planladıklarını söyledi.

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