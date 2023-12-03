Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol çalışmasında kayaların altında kaldı

        Yol çalışmasında iş makinesi operatörü kayaların altında kaldı

        Karabük'te yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kayalar düştü. Feci olayda iş makinesi operatörü Sinan Şen, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:09 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol çalışmasında kayaların altında kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'ün Yenice ilçesi Çamlıköy köyü Kızılkaya mevkisinde meydana gelen olayda, orman yolunda yol çalışması yapan Sinan Şen (38) idaresindeki kepçenin üzerine kayalar düştü.

        Düşen kayalar sonucu kepçe içerisinde sıkışan operatör Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Şen'in cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri karabük
        #yol çalışması
        #iş makinesi
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Habertürk Anasayfa