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YÖK tarafından yapılan veri analiz çalışmasında doğrudan üniversite rektörlüklerinden istenilen bilgiler sonucunda elde edilen veriler kullanıldı. Bu kapsamda 127 Devlet ve 62 Vakıf olmak üzere toplam 189 üniversiteden toplanan farklı alanlardaki bütün veriler değerlendirilerek analiz edildi. Yapılan bu çalışma neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre:

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN ÖĞRETİME HIZLI GEÇİŞ SAĞLADI

Üniversitelerimiz uzaktan öğretime geçiş konusunda önemli gayretler göstermiş birçok üniversite kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamlamıştır. 189 Üniversiteden 121’i (%64’ü) 23 Mart 2020 (YÖK’ün üniversitelerde eğitime ara vermesinden bir hafta sonra),41’i (%21,6’sı) ise 30 Mart 2020, 25’i ise (%13,2’si) 6 Nisan 2020 tarihlerinde uzaktan öğretim uygulamalarına başlamıştır.

Bu sonuçlar üniversitelerin çok kısa sürede uzaktan öğretime geçiş süreçlerini tamamladıklarını göstermektedir.

BAHAR DÖNEMİNDEKİ DERSLERİN YÜZDE 90.1'İ UZAKTAN ÖĞRETİMDE AÇILDI

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde üniversitelerimizde yürütülmekte olan toplam ders sayısı 736.341 iken küresel salgın sonrası uzaktan öğretim kapsamında açılan ders sayısı toplam 663.808 olarak gerçekleşmiştir. Bahar Dönemindeki derslerin %90.1’i uzaktan öğretim olarak açılmıştır.

TEORİK DERSLERİN NEREDEYSE TAMAMI UZAKTAN ÖĞRETİMDE AÇILDI

Üniversitelerin neredeyse tamamına yakını (%99.2) teorik derslerini, yaklaşık %89’u ise uygulamalı derslerin teorik kısımlarını uzaktan öğretim yöntemiyle yürütmeye başladığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Üniversitelerin %75’inin uzaktan öğretimle verilebilecek uygulamalı dersleri bu dönemde uzaktan öğretim yoluyla verdiği görülmektedir.

AÇILAN DERSLERİN YÜZDE 22'SİNDE CANLI SINIF UYGULAMASI

Uzaktan öğretim yöntemiyle açılan derslerin %22’sinde canlı sınıf uygulaması gerçekleştirilmektedir. Canlı ders uygulamalarını Vakıf Üniversiteleri %53,2 oranında “tüm derslerde zorunlu” tutarken, bu oran devlet üniversitelerinde %29.1 olarak gerçekleşmiştir. Canlı sınıf uygulaması oranı yüksek lisans derslerinde %25.9, doktora derslerinde %24.2, lisans derslerinde %22.1 ve önlisans derslerinde ise %17.8 olarak gerçekleşmiştir.

UZAKTAN ÖĞRETİMİN EN YOĞUN UYGULANDIĞI ALAN SOSYAL BİLİMLER

Bu süreçte üniversitelerimiz tarafından uzaktan öğretim uygulamaları en yoğun şekilde “Sosyal Bilimlerde” (%91) uygulanırken, aynı oran Fen Bilimlerinde %78, Mühendislik analında %77 olarak gerçekleşmiştir. Yoğunluğun en düşük olduğu bilim alanı ise “Sağlık Bilimleri” (%54) olmuştur.

UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİK VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Küresel salgın döneminde üniversitelerin uzaktan öğretimde ölçme değerlendirme kapsamında ara sınav uygulamalarını netleştirdikleri ve ödev, proje, çevrimiçi sınav ve kısa sınav gibi farklı çevrimiçi değerlendirme yöntemlerini uyguladıkları görülmektedir. Üniversitelerimiz ara sınavların ölçme ve değerlendirmesini ağırlıklı olarak “Ödev” (%90,5) ve “Proje” (%83,10) yoluyla yapmayı uygun görmüştür.

ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ

Hızlı bir şekilde geçilen uzaktan öğretim uygulamalarına öğretim elemanlarının entegrasyonunun sağlanması konusunda üniversitelerin ciddi gayret gösterdikleri görülmektedir. Küresel salgın sürecinde üniversitelerin %97’si öğretim elemanlarına uzaktan öğretim uygulamaları hakkında “teknik destek” sağlarken %79’u online eğitimler vermektedir. Ayrıca üniversitelerin %39’u öğretim elemanlarına pedagojik destek sunmaktadır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE DESTEK HİZMETLERİ

Bu süreçte üniversitelerin %95’i öğrencilerine süreç ile ilgili “Sms, e-posta” yoluyla bilgilendirme yaparken, %91’i “teknik destek hizmeti” sunmakta, %83’ü “iletişim noktası” oluştururken, %70’i de “yeni görevlendirmeler” yapmıştır.