Yoksa alışkanlıklarınız genlerden mi geliyor? Bu özellikleri miras almış olabilirsiniz

TON SAĞIRLIĞI KALITSAL BİR DURUMDUR

Eğer ton sağırsanız, yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Aslında, ailenizde başka birinin de doğuştan amuzia olarak da bilinen müzik bozukluğuna sahip olma ihtimali yüksektir. Ayrıca dünya nüfusunun yüzde 4'ü ton sağırıdır.

American Journal of Human Genetics'de 2007'de yayınlanan bir çalışma, bazı insanların neden farklı tonları doğru şekilde tanımlayamadığını tam olarak anlamak için yola çıktı. Araştırmacılar, melodiyi tutamayan kişilerin beyinlerinin sağ alt ön korteksinde daha az beyaz maddenin bulunduğunu, bunun da şarkıları ve diğer sesleri işlerken daha zayıf bir bağlantıya neden olduğunu ortaya çıkardı. Harvard Tıp Fakültesi, beyin taramalarında, bir kişinin ton sağırlığı arttıkça beynindeki beyaz maddenin de o kadar ince olduğunu ortaya çıkardı. Artık sakatlığınızın nihayet bir açıklaması olduğuna göre, mutlu bir melodi mırıldanabilirsiniz ya da belki mırıldanamazsınız.