Yoksa alışkanlıklarınız genlerden mi geliyor? Bu özellikleri miras almış olabilirsiniz

İlginçtir ki, The New York Times'ta yer alan bir çalışma aynı zamanda yaşamın erken dönemlerinde küçük bir egzersizi dahil etmenin, tam bir kanepe patatesi ya da bunun fare eşdeğeri her ne ise ona karşı koymak için yeterli olduğunu da buldu. Tabii ki, bunun insanlarda da geçerli olup olmadığını incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak çalışmanın yazarı verilerin öyle olduğunu gösterdiğine inanıyor.