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Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bakaya olanlar bedelli askerlikten faydalanabilir mi?

Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilir mi? Bakaya olanlar bedelli askerlikten faydalanabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurdumuzun dört bir yanındaki askerlik çağındaki binlerce genci yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama sonrası; yoklama kaçağı ve bakaya olanlar bedelli askerlik yapabilir mi sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

24.05.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik hizmetinden yararlanamıyordu fakat konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoklama kaçağı veya bakaya kalanlara bedelli askerlik müjdesini verdi.  Bu önemli açıklamanın ardından "Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik yapabilir mi, bedelli askerlik ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoklama kaçakları için verdiği bedelli askerlik müjdesi ve konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

  • YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA KALANLAR BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR Mİ?

    Bedelli askerlik şartları arasında "Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz." ibaresi yer alıyordu. 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar için müjdeli haberi verdi. Son açıklamaya göre yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar, vatani görevlerini yerine getirmek için bedelli askerlik uyulamasından yararlanabilecek.

  • YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARA BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

    Toplamda Tekvando'da 19 madalya ile takım halinde şampiyon olan sporcularımızı da tebrik ediyorum. Basketbolda şampiyon olan Anadolu Efes takımımızı, 5. defa Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

  • Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız altyapı tesisleri ve sporcu yetiştirme sisteminin meyveleri olarak bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca bugün sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilir. Bakaya sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.

  • YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

    Kanundaki tanıma göre Yoklama kaçağı, yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanları ifade etmektedir.

    Yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26'ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş vatandaşlar, yoklama kaçağı olarak kabul edilir.

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