Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik hizmetinden yararlanamıyordu fakat konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoklama kaçağı veya bakaya kalanlara bedelli askerlik müjdesini verdi. Bu önemli açıklamanın ardından "Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik yapabilir mi, bedelli askerlik ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoklama kaçakları için verdiği bedelli askerlik müjdesi ve konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...