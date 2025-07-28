YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 2 sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de

2025 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Sınavda, İngilizce testleri fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; Almanca, Fransızca ve Arapça testleri ise yalnızca sosyal bilimler alanında uygulandı. Şimdi sıra YÖKDİL 2 sonuçlarında. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?