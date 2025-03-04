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        Haberler Bilgi Gündem YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuç açıklanma tarihi nedir?

        Gözler ÖSYM'de: YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

        16 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için bekleyiş sürüyor. KKTC'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'de yapılan YÖKDİL/1'de İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapça'da ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Peki, YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:13
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        • 1

          YÖKDİL/1, 16 Şubat günü tamamlandı. 113 bin 667 adaya 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Şimdi ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçlarına döndü. Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Peki, YÖKDİL/1 sonuç tarihi nedir?

        • 2

          YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

          ÖSYM'nin açıkladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

          2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

          16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

          2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

        • 4

          YÖKDİL TAKVİMİ 2025

          YÖKDİL/2

          Başvuru Tarihleri:

          11.06.2025

          18.06.2025

          Sınav Tarihi:

          27.07.2025

          Sonuç Tarihi:

          15.08.2025

        • 5

          (e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          14.05.2025

          Sınav Tarihi

          24.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          24.05.2025

        • 6

          (e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          14.05.2025

          Sınav Tarihi:

          25.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          25.05.2025

          (e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri)

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          22.05.2025

          Sınav Tarihi:

          31.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          31.05.2025

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