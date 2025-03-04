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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Şehit polis Nihat Karakoca'nın katili 16 yıl sonra yakalandı

        Şehit polis Nihat Karakoca'nın katili 16 yıl sonra yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'nın katili 16 yıl sonra yakalandı. 16 yıldır aranan C.R'nin Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evde yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:41
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        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, 13 Haziran 2009'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki silahlı kavgaya müdahale sırasında, polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğunu, 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 2 vatandaşın ise yaralandığını anımsattı.

        Olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R'nin Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandığını aktaran Yerlikaya, Şanlıurfa Valisini, Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ile JASAT Timlerini tebrik etti.

        Yerlikaya,"Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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