Alanyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Alanya Oba Stadı

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 21.30

YAYIN: beIN Sports 1

Alanyaspor: Ertuğrul, Flo, Lima, Fidan, Ümit, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi Alanyaspor deplasmanıyla başladı. Deneyimli hoca, Avrupa'ya veda eden takımına milli ara öncesinde moral kazandırıp camiayı da havaya sokarak ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.