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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve kaç günde açıklanır? ÖSYM AİS ile 2022 YÖKDİL/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Tarih açıklandı! 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022 - YÖKDİL/2) az bir zaman kala "2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih...

28.08.2022 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarının kaç günde ilan edileceği günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2022 ÖSYM sınav takviminde bulunan bilgiler doğrultusunda YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. Yakından takip edilen YÖKDİL sınavı 3 saat sürecek olup 80 sordan oluşmakta. İşte "YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?" sorularının cevapları...

  • 2022 YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yılın ikinci YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 3 saat (180 dakika) olup 13:15'te sona erecek.

  • YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak.

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    Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

  • YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    YÖKDİL sınav giriş yerleri belgesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

    YÖKDİL/2 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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