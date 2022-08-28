YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve kaç günde açıklanır? ÖSYM AİS ile 2022 YÖKDİL/2 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Tarih açıklandı! 2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022 - YÖKDİL/2) az bir zaman kala "2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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